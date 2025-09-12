Такие проекты должны быть адресными, указала глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Льготные кредитные программы требуют больших расходов госбюджета, такие программы должны быть адресными, заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это характеризует, конечно, масштаб проблемы, почему мы и сейчас считаем, что льготные программы, - и ипотечные, и любые льготные, те, которые выдаются предприятиям, - должны быть адресными, очень хорошо сфокусированными. Потому что иначе, если много таких льготных программ, где правительство берет на себя весь риск повышения ставок, то правительству придется тратить значительный объем средств на компенсации банкам, которые будут отвлекать ресурсы от различных социальных, инвестиционных направлений, приоритетных направлений", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что масштабные льготные программы могут приводить к повышению цен, а также требуют значительного объема бюджетных расходов, если все риски по росту процентных ставок берет на себя бюджет. "А это именно так по тем безадресным льготным программам, которые были. Это длительные программы, то есть это длительное обязательство бюджета", - добавила она.

По словам Набиуллиной, ЦБ находится в постоянном взаимодействии с Госдумой и правительством, неоднократно озвучивал свою позицию по вопросам льготного кредитования. "И, на наш взгляд, сейчас и правительство также концентрирует свои льготные программы, прежде всего, на приоритетных направлениях: поддержка конкретных категорий граждан, конкретных отраслей экономики, где в этот момент действительно эта поддержка нужна", - сказала Набиуллина.