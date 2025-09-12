В годовом выражении за январь - август показатель вырос на 25,4%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в августе 2025 года снизился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - август 2025 года курс вырос на 25,4%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в августе снизился на 2,3%, а с начала года - вырос на 29,6%. К евро снижение относительно предыдущего месяца составило 1,7%, с начала года продемонстрирован рост на 17,7%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.