Замедление российской экономики происходит в соответствии с ожиданиями ЦБ, но ближе к их нижней границе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Она также отметила, что последние данные показывают, что повышение ключевой ставки работает, инфляция снижается.

О ключевой ставке

ЦБ будет действовать аккуратно при принятии следующих решений по ключевой ставке, "оценивая дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков".

Задано "общее направление на снижение" ключевой ставки: "Инфляция с начала года существенно снизилась, внешний спрос, экономическая активность замедлились".

Многое на заседании по ключевой ставке в октябре "будет зависеть от того, какие параметры бюджета в итоге будут предложены".

ЦБ помимо снижения ставки на 1 п.п. рассматривал ее сохранение: "Аргументами за сохранение ставки было то, что денежно-кредитные условия значительно смягчились. Нам нужно оценить последствия уже принятых решений. Конечно, нужно получить больше информации, какой в конечном счете будет бюджетная политика".

Об инфляции

Инфляционные ожидания "остаются высокими" и "почти не снижаются у всех групп населения, бизнеса и финрынков".

Последние данные говорят, что "повышение ставки работает, инфляция снижается".

Основное дезинфляционное влияние, произошедшее от укрепления рубля, "уже закончилось".

ЦБ исходит из дезинфляционного влияния бюджета на денежно-кредитную политику, "но в какой мере это будет уточнено, когда будут внесены поправки по бюджету этого года".

О российской экономике

Экономика продолжит расти в 2026 году, но "чем сильнее был перегрев, тем более заметным будет замедление экономики".

Попытки разгона роста экономики без балансировки спроса и предложения приведут к разгону инфляции: "И в конечном счете это ударит по устойчивому росту".

Ошибочно считать свершившейся рецессией снижение роста ВВП, если другие показатели этого не подтверждают: "Поэтому даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит, по крайней мере, дискуссионным".

Замедление экономики происходит в рамках ожиданий ЦБ, "но ближе к нижней границе".

О ценах и спросе

ЦБ ожидает, что ситуация с ценами на топливо стабилизируется: "С учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращивания предложения на внутреннем рынке, мы ожидаем, что ситуация здесь стабилизируется".

ЦБ видит рост спроса на легковые автомобили и жилье: "Потребительский спрос в июле - августе активизировался. В тех секторах, где в предыдущие периоды наблюдалось падение продаж, теперь наметилось улучшение ситуации".

ЦБ "не ожидает нового витка роста цен на жилье на фоне снижения ставок по ипотеке".

О снижении финансовых результатов добывающих компаний

Основной причиной снижения финансовых результатов добывающих компаний стали внешние условия: "По нашей оценке, основной причиной снижения финансовых результатов многих добывающих компаний стала именно внешняя конъюнктура".

О кредитовании и ставках по вкладам

Розничное кредитование в августе оживилось: "Оно затронуло как ипотеку, так и необеспеченный сегмент. После затишья в начале года вырос спрос на автокредиты".

Рост кредитования экономики в этом году может превысить нынешний прогноз ЦБ.

Кардинальным решением доступности кредитов для бизнеса является низкая инфляция: "Мы все понимаем, что само движение к низкой инфляции, к умеренным процентным ставкам, это процесс небыстрый, особенно после роста инфляции".

"Длинные" кредиты будут доступны только при низкой инфляции: "Эта цель будет достигнута".

Ипотека растет, "большинство застройщиков остаются прибыльными".

Доля проблемных кредитов у банков около 1%: "Это совсем небольшая доля".

ЦБ "внимательно следит" за динамикой ставок по банковским продуктам, банки обоснованно снижают ставки по вкладам вслед за инфляцией.

Льготные кредитные программы требуют больших расход госбюджета, такие программы "должны быть адресными".

О сбережениях и счетах россиян

ЦБ "не видит переключения" на иностранную валюту в сбережениях россиян, граждане хранят деньги в рублях.

ЦБ выразил беспокойство по вопросу необоснованных блокировок средств граждан: "И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались".