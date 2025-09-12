Это меньше выданной в августе рекомендации

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Собрание акционеров "Фосагро" одобрило решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года из расчета 273 рубля на одну обыкновенную акцию, меньше озвученной в августе рекомендации, сообщила компания.

В августе совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в 387 рублей на акцию, сообщала "Фосагро.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов было установлено 1 октября 2025 года.

В июне акционеры "Фосагро" не приняли решение о дивидендах за первый квартал. Совет директоров рекомендовал два варианта выплат - 201 рубль на акцию или 144 рубля на акцию.

Общая сумма дивидендов "Фосагро" за 2024 год составила 639 рублей на акцию - 309 рублей на акцию за первый квартал, 117 рублей по итогам первого полугодия, 126 рублей за девять месяцев и 87 рублей финальных.

Компания "Фосагро" в 2025 году сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, при достижении соотношения чистый долг/EBITDA в 1 по сравнению с нынешними 1,4 может снизить темпы погашения и вернуться к более щедрым дивидендным выплатам, говорил бывший глава компании Михаил Рыбников.

Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае 2022 года.