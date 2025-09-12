В Подмосковье выросло производство молока более чем на 4%

За семь месяцев 2025 года произвели почти 156 тыс. тонн обработанного молока

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 156 тыс. тонн обработанного молока произвели в Московской области за семь месяцев текущего года. Это более чем на 4% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Свежее молоко - основа ежедневного рациона миллионов россиян и важный компонент здорового питания. За семь месяцев 2025 года предприятия Московской области произвели 155,5 тыс. тонн обработанного молока, что более чем на 4% превысило показатели аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, областные производители выпускают около 17% всего объема обработанного молока в ЦФО и более 4% от общероссийского производства. Подчеркивается, что предприятия активно внедряют инновационные технологии пастеризации и ультрапастеризации, которые позволяют сохранять все полезные свойства молока, при этом значительно продлевая срок годности без использования консервантов.

В министерстве напомнили, что по итогам 2024 года в Подмосковье было произведено почти 246 тыс. тонн обработанного молока.