МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Крупная американская компания Advance Magazine Publishers, которая владеет издательским домом Cond Nast, подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака GQ, выяснил ТАСС.

Издательскому дому в том числе принадлежат такие журналы, как Vogue, Glamour, Tatler.

Как следует из данных службы, заявка на регистрацию товарного знака GQ была подана 10 сентября 2025 года из США. Товарный знак регистрируется по пяти классам (№ 9, 16, 35, 41 и 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых различные научные инструменты, приложения, журналы, печатная продукция, фотографии, реклама, управление бизнесом, образование, развлечения, предоставление файлов.

5 сентября компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков Glamour и Tatler.

Издательский дом Cond Nast, который занимался выпуском журналов Vogue, GQ, Glamour и Tatler, в апреле 2022 года заявил о прекращении действия российских франшиз и завершении деятельности на территории страны.