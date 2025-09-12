Российский рынок акций закрылся в красной зоне

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 2,35%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 2,35%, до 2 839,73 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,86% - до 1 060,10 пункта. Курс юаня снизился на 21,75 копейки, до 11,73 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю волной снижения, опустившись к середине области 2 800 - 2 900 п. Геополитической неопределенности не убавилось, наоборот, появились новые угрозы западных санкций. В то же время ЦБ принял осторожное решение по ключевой ставке. Регулятор, с одной стороны, удивил, ведь большинство на рынке ждали более решительного шага", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста, а точнее, единственными выросшими бумагами, на падающем рынке акций оказались обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+1,8%), скорее всего, в ожидании высоких промежуточных дивидендов. Лидерами понижения стали акции "СПБ Биржи" (-4,7%), скорее всего, на обсуждениях в Евросоюзе и США новых санкций в отношении российского бизнеса", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 15 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на понедельник - 82,5 - 85 рублей за доллар США и 11,5 - 12 рублей за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2 800 - 2 900 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 15 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 82 - 84 рубля, 97 - 99 рублей и 11,6 - 12 рублей соответственно.