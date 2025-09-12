В авиакомпании отметили, что с момента открытия продаж загрузка первого рейса составляет уже более 60%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" из-за высокого спроса увеличила количество мест на некоторых первых рейсах в Краснодар, заменив самолеты Airbus A320 на более вместительные Airbus A321. Об этом сообщил авиаперевозчик.

"В связи с высоким спросом авиакомпания приняла решение о замене воздушных судов на некоторых первых рейсах на лайнеры Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320", - говорится в сообщении.

Теперь пассажирам на каждом рейсе доступно 16 кресел класса бизнес и 167 кресел класса эконом.

В авиакомпании отметили, что с момента открытия продаж загрузка первого рейса, который будет выполнен 17 сентября, составляет уже более 60%. Всего в настоящий момент по семи направлениям в Краснодар и из него пассажиры забронировали 6,6 тыс. авиабилетов.

"Аэрофлот" 17 сентября возобновит полеты между Москвой и Краснодаром, а также в сентябре планирует запустить прямые рейсы в Краснодар из ряда российских городов. Время в пути составит около четырех часов. 12 сентября авиаперевозчик открыл продажу авиабилетов на рейсы из Краснодара за рубеж.