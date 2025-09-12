В сумму иска включили квартиру в Западном административном округе Москвы, земельный участок площадью 15 соток в Тверской области, а также 13 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы взыскал в доход государства имущество бывшего следователя столичного главка СК Андрея Жирютина, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу Merlion, на сумму 68 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил гражданский иск первого заместителя генерального прокурора Разинкина А. В. об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Жирютина А. С., Жирютина С. В., Жирютиной Н. С. на общую сумму в 68 млн рублей", - говорится в документе. В числе ответчиков, помимо Жирютина, указаны его отец и супруга, которые, по данным правоохранительных органов, являются аффилированными лицами.

В сумму иска включены квартира в Западном административном округе Москвы, принадлежащая отцу Жирютина, земельный участок площадью 15 соток в Тверской области, а также денежные средства в размере 13 млн рублей. Как отмечается в документах, имущество, по версии Генпрокуратуры, приобретено за счет неподтвержденных доходов. Жирютин заявил ходатайство об участии в заседании посредством видео-конференц-связи из СИЗО-4.

Бывший глава Хорошевского отдела столичного главка СК Рустам Юсупов, а также его экс-коллеги Андрей Жирютин и Сергей Ромодановский проходят по делу о фальсификации доказательств в отношении бывших топ-менеджеров компании Merlion. Ранее о связи дела бывших следователей с делом бывших топ-менеджеров компании писали СМИ со ссылкой на источники, однако официального подтверждения данной информации не было. В материалах сказано, что в деле имеются не менее 14 установленных фигурантов, часть из которых скрылась от правоохранителей. Кроме этого, следствие полагает, что у обвиняемых есть и другие сообщники.

В зависимости от роли каждого бывшие следователи обвиняются в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконном возбуждении уголовного дела.

О деле топ-менеджеров Merlion

Дело топ-менеджеров Merlion началось с того, что бывший вице-президент "Евросети" Борис Левин и совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были обвинены в поджоге дома в Красногорске и покушении на убийство бывшего топ-менеджера Merlion Вячеслава Симоненко. Защита обвиняемых настаивала, что они стали жертвой оговора со стороны Симоненко. Изначально все четверо были арестованы судом, однако позже их отправили под домашний арест, а еще через некоторое время освободили от какой бы то ни было меры пресечения. Их уголовное дело было прекращено, а сами они стали потерпевшими.

Симоненко был задержан и обвинен в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. По этому делу объявлен в розыск бывший следователь СК Алексей Неснов. По версии следствия, он помогал Симоненко в фабрикации дел на совладельцев Merlion.

Как следует из материалов дела, с которыми ранее ознакомился ТАСС, попытка привлечь Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина к уголовной ответственности - это лишь эпизод в деятельности Симоненко и бывших следователей. Все они, по версии СК, входили в преступное сообщество, созданное для того, чтобы незаконно привлекать людей к уголовной ответственности и позже вымогать взятки за прекращение этих уголовных дел. В преступную организацию входили несколько сотрудников правоохранительных органов и адвокатов.