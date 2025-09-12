Глава американского Минфина Скотт Бессент и представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеймисон Грир также заявили о необходимости "совместных усилий" стран Запада для сокращения доходов России и "оказания достаточного экономического давления"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Администрация США заявила представителям других стран Группы семи (G7), что им следует ввести пошлины в отношении государств, которые покупают российскую нефть. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении Минфина США и аппарата американского представителя на торговых переговорах.

Как отмечается в заявлении, на состоявшихся ранее консультациях с представителями государств G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) руководитель американского финансового ведомства Скотт Бессент "повторил призыв президента [США Дональда] Трампа". Как заявил министр, странам "семерки", если они "по-настоящему привержены прекращению" украинского конфликта, "следует присоединиться к США во введении пошлин в отношении стран, покупающих нефть у России".

Бессент и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир "приветствовали обязательства по наращиванию санкционного давления и рассмотрению возможностей использования иммобилизованных суверенных активов России для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины".

Бессент и Грир также заявили о необходимости "совместных усилий" стран Запада для сокращения доходов России и "оказания достаточного экономического давления". "Мы воодушевлены заверениями наших коллег из стран G7 относительно того, что они привержены прекращению этой войны, и надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот важнейший момент", - приводит Минфин США совместное заявление Бессента и Грира.

В опубликованном ранее совместном заявлении министров финансов "семерки" отмечается, что страны G7 обсудили возможность введения санкций и пошлин в отношении стран, которые, как они полагают, поддерживают Россию в конфликте на Украине. Как говорится в документе, выдержки из которого привело агентство Reuters, страны G7 "обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как пошлины, в отношении тех, кто обеспечивает условия для военных усилий России". Главы министерств финансов "семерки" также договорились ускорить дискуссии по поводу возможности использования замороженных российских активов "для обороны Украины".

Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, США намерены оказать давление на другие страны Группы семи, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. 9 сентября Financial Times сообщила, что Трамп призвал ЕС увеличить до 100% пошлины на товары из Китая и Индии для усиления давления на Россию. Еще раньше издание информировало, что ЕС обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа.