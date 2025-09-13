Исследование: спрос россиян на туры в Китай после отмены виз вырос втрое

За неделю доля путевок достигла 3,9% от общего числа бронирований, говорится в исследовании компании "Росгосстрах" и сервиса Travelata

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Интерес россиян к турам в Китай увеличился втрое после введения безвизового въезда в страну, за неделю доля путевок достигла 3,9% от общего числа бронирований. Об этом сказано в совместном исследовании страховой компании "Росгосстрах" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata (текст есть у ТАСС).

"Безвизовый въезд в Китай значительно повысил интерес к стране среди российских туристов. За прошлую неделю доля туров по этому направлению увеличилась в три раза и составила 3,9% от общего объема бронирований, а также Китай стал гораздо чаще указываться при покупке страховок путешественников", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, абсолютным лидером остается остров Хайнань - на этот курорт приходится 90% всех туров в Китай. Средняя стоимость отдыха составляет 202 тыс. рублей. Спросом среди российских туристов пользуются и другие крупные города. Так, поездка в Пекин обойдется в среднем в 165 тыс. рублей, а путешествие в Шанхай - в 149 тыс. рублей Средний чек для туров в Китай при этом составляет 188 тыс. рублей.

Чаще всего российские путешественники выбирают четырех- и пятизвездочные отели с системой питания, включающей не только завтраки (82% случаев), но и ужин (12-13%). Туристы также приобретают страховку на время поездки. Наиболее востребованные страховые суммы составляют 30, 35 и 50 тыс. у. е., отмечается в исследовании.

По прогнозу экспертов, рост туристического потока в Китай с введением безвизового режима ожидается на уровне 30-40%.

С 15 сентября 2025 года китайские власти установили пробный безвизовый режим для граждан РФ, имеющих обычные загранпаспорта. Он продлится до 14 сентября 2026 года. По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякунь, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.