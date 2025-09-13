Кроме того, Минпромторг не одобрил использование ингредиентов, продуктов и готовых решений кухонь других государств в приготовлении традиционных блюд народов РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минпромторг в своих методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни советует не продавать блюда иностранной кухни под видом отечественных, например, бургеры под видом котлет в булке и хот-доги под видом саек с сосисками.

"Не рекомендуется простое переименование блюд иностранных кухонь с сохранением формы и содержания блюда иностранной кухни. Например, бургер - "котлета в булке", хот-дог - "сайка с сосиской", глинтвейн - "сбитень" и т. п.", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Кроме того, не рекомендуется использовать ингредиенты, продукты и готовые решения кухонь других государств в приготовлении блюд русской кухни и кухонь народов России. Например, добавлять в котловые блюда соевый соус "для усиления вкуса" или набор специй "для глинтвейна" в сбитень.

"Блюда, напитки и любые кулинарные изделия иностранного происхождения, даже если они приготовлены из российских продуктов и российских ингредиентов, не являются русской кухней. Самое распространенное заблуждение, что любое блюдо, приготовленное из продуктов российского производства, автоматически является "нашей кухней", - отмечается в рекомендациях.

Методические рекомендации разработаны рабочей группой по вопросам популяризации русской кухни при Минпромторге России и направлены органам исполнительной власти всех субъектов РФ.