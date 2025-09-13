Эксперт Ли: РФ станет важным поставщиком энергии КНР благодаря "Силе Сибири - 2"

Переговоры, длившиеся более 10 лет, наконец-то вышли на новый уровень, отметил директор Исследовательского центра ШОС Шанхайской академии общественных наук

ШАНХАЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия станет главным и самым надежным поставщиком энергии Китаю после начала поставок по газопроводу "Сила Сибири - 2". Такое мнение выразил директор Исследовательского центра ШОС Шанхайской академии общественных наук Ли Лифань.

"С началом поставок газа по "Силе Сибири - 2", которые, как ожидается, начнутся в 2031-2032 годах, Россия станет важнейшим и самым надежным поставщиком Китаю энергии, необходимой для его экономического роста", - сказал эксперт, слова которого приводит издание Pengpai. Этот газопровод увеличит объем китайско-российской торговли до $300 млрд, добавил он.

Переговоры, длившиеся более 10 лет, наконец-то вышли на новый уровень, и теперь трехстороннее сотрудничество Китая, России и Монголии заложило основу для нового энергетического ландшафта в Восточной Азии на ближайшие 30 лет, считает Ли Лифань. "Этот проект не только изменит евразийский энергетический ландшафт, но и ознаменует собой новый баланс экономических и стратегических интересов трех стран", - отметил эксперт.

"Ожидается, что в будущем объем торговли природным газом между Китаем и Россией увеличится до 106 млрд кубометров в год, это эквивалентно почти одной пятой текущего объема спроса Китая на природный газ, поэтому стратегическое значение проекта очевидно", - указал эксперт.

При этом, по его словам, несмотря на прорыв в сотрудничестве, проект "Сила Сибири - 2" по-прежнему сталкивается с гипотетическими проблемами, так как отношения Монголии с третьими странами являются потенциальным дестабилизирующим фактором. "Запад неизбежно будет искать возможности для вмешательства и саботажа", - предположил Ли Лифань. "Более того, поскольку трубопровод проходит через Монголию, ежегодные транзитные сборы, которые КНР будет платить Монголии, увеличат стоимость импорта энергоносителей для Китая", - добавил он.

Проект китайско-российского газопровода открывает перед Монголией значительные возможности для диверсификации экономики, считает эксперт. Монголия, ограниченная своим неблагоприятным географическим положением, может выиграть от участия в китайско-российском энергетическом сотрудничестве благодаря выгодным тарифам на транзит энергоносителей. Это сотрудничество также создаст рабочие места в Монголии, снизит загрязнение воздуха и укрепит геополитические позиции Монголии, сказал Ли Лифань. "С геополитической точки зрения Китай, Россия и Монголия являются важными региональными державами, - резюмировал он. - Трехстороннее сотрудничество не только поможет поддерживать региональный мир и стабильность, но и будет способствовать региональному экономическому развитию и процветанию".

О "Силе Сибири - 2"

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Китай сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума с КНР по строительству "Силы Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток".