Важно убедить пожилого родственника не бояться положить трубку и посоветоваться с близким человеком, отметила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Платформа Народного фронта "Мошеловка" в условиях ограничения звонков через мессенджеры отмечает рост числа мошеннических звонков на стационарные телефоны. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы Алла Храпунова.

"Одну из тенденций эксперты Мошеловка. РФ фиксируют в части канала получения звонков. В условиях ограничения звонков через мессенджеры, усилении со стороны операторов связи, контроля за входящими звонками мошенники начали звонить на стационарные телефоны. К сожалению, стационарные аппараты в основном остались у пожилых граждан, которые трепетно относятся к многолетним привычкам и сложно привыкают к технологическим новинкам. При этом смартфоны и гаджеты, приобретенные для них родственниками, у взрослого поколения в большинстве своем есть", - сказала Храпунова.

По ее словам, этим, а также недостаточной цифровой грамотностью и доверием к звонящему пользуются мошенники, манипулируя сознанием и действиями пожилых граждан.

"Необходимо предупредить наших родителей, бабушек и дедушек об угрозе, рассказать о схемах и легендах, которые могут использовать мошенники", - порекомендовала Храпунова.

Она подчеркнула, что важно убедить пожилого родственника не бояться положить трубку и посоветоваться с близким человеком. "Для этого крайне необходимо создать круг доверия внутри семьи, проявлять внимание к взрослому поколению и быть на связи с близкими", - отметила собеседница агентства.