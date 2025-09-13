По данным на 11:40 мск, после возобновления торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,07%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на дополнительной торговой сессии выходного дня демонстрирует слабое снижение после возобновления торгов на фондовом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:40 мск, после возобновления торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,07%, до 2 837,61 пункта. К 10:50 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение до 2 836,68 пункта (-0,11%).

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу снизился на 2,35%, до 2 839,73 пункта.

Ранее площадка сообщала о приостановлении торгов на фондовом рынке. "13 сентября 2025 года на фондовом рынке Московской биржи на этапе проведения аукциона открытия возникла ошибка, в результате которой торги были автоматически приостановлены в 10:00 мск", - пояснила площадка.

Как отмечается, Мосбиржа провела необходимые проверки целостности данных и валидности результатов аукциона открытия, торги на фондовом рынке были возобновлены в 11:40 мск. Торги на срочном рынке проводятся в штатном режиме.

Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали в экспериментальном режиме 1 марта 2025 года и проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.