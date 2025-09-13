Киев получит деньги по программе "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Украина получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн до конца 2025 года, сообщил украинский Минфин.

По данным, опубликованным на сайте министерства, соответствующее соглашение Украина подписала с Международным банком реконструкции и развития, Киев получит деньги по программе "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE).

Планируется, что до конца 2025 года в госбюджет Украины будет привлечено $229,7 млн. Часть денег на сумму $16,8 млн будет направлена на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины на ближайшие годы.

Проект SURGE реализуется на Украине с 2024 года. Как отмечает Минфин, программа направлена на улучшение фискального управления и создание эффективной системы управления публичными инвестициями на Украине. Ранее в рамках проекта Украина заключила соглашения на $760 млн.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.