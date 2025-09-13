В течение полугода брокерский счет открыли 3,7% пользователей автоматических накоплений, тогда как среди тех, кто копит вручную, этот показатель составил 1,3%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россияне, которые используют инструменты автоматического накопления, в три раза чаще начинают инвестировать, выяснил аналитики Сбера на основе обезличенных данных 700 тыс. пользователей (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Исследование показало, что клиенты, использующие инструменты автоматического накопления, в три раза чаще начинают инвестировать по сравнению с теми, кто откладывает деньги вручную. В течение полугода брокерский счет открыли 3,7% пользователей автоматических накоплений, тогда как среди тех, кто копит вручную, этот показатель составил 1,3%.

При этом начало формирования сбережений не приводит к резкому сокращению расходов или "затягиванию поясов". Общие траты остаются на прежнем уровне, а в некоторых категориях даже демонстрируют рост.

"Количество активных кредитов на одного клиента также существенно не меняется (-0,03). Это свидетельствует о том, что старт накоплений часто связан с планированием крупных покупок - таких, как первоначальный взнос по ипотеке или автокредиту, а не со срочным погашением текущих долгов", - отмечают аналитики Сбера.