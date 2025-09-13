Организаторы форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" назвали минводы положительным фактором для развития санаторно-курортного лечения в регионе

ЦХИНВАЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные лоты для создания санаторно-курортного комплекса и строительства круглогодичных глэмпингов будут предложены инвесторам на I международном экономическом форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" в Цхинвале. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Среди инвестиционных предложений - лотов, имеющих высокий потенциал для реализации в Республике Южная Осетия, создание санаторно-курортного комплекса для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, ЖКТ, нервной системы, кожи, гинекологических и урологических проблем. А также реабилитация пациентов - восстановление после операций, травм, тяжелых заболеваний, инсультов, инфарктов. Помимо этого, проектом предусматриваются мероприятия по реабилитации участников специальной военной операции и профилактика - предупреждение развития заболеваний", - рассказали в оргкомитете.

По мнению организаторов, положительными факторами для развития санаторно-курортного лечения являются минеральные воды - бальнеологический потенциал республики. Лечебные свойства минеральным источникам придают их особый химический состава и физические свойства различной классификации. Всего на территории Южной Осетии, по данным властей республики, 18 типов различных целебных минеральных источников.

Еще один лот, подготовленный для инвесторов организаторами форума, круглогодичный туристско-рекреационный отель в формате "глэмпинг". "Южная Осетия - страна с уникальной древней культурой, разнообразной флорой и фауной, изумительной живописной природой и гостеприимными жителями. <…> Древние селения, святилища, храмы и фамильные башни в горах - это тоже Южная Осетия. Комплекс потенциально может располагаться в живописных природных ландшафтах, обеспечивая гостям возможность погрузиться в аутентичную атмосферу региона с комфортом и безопасностью", - сказали в оргкомитете.

Организаторы считают эксклюзивность одним из главных факторов успешного развития этого направления. Возможность предложить туристам уникальный опыт - сочетание современного комфорта и этнической аутентичности в малоизвестном регионе, а также ознакомить их с потенциалом историко-культурного и природного потенциала республики - возможность сочетать отдых с погружением в уникальную осетинскую культуру, древние традиции, гостеприимство, самобытную кухню с акцентом на натуральные продукты.

О форуме

Форум пройдет в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.