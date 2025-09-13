Путин оспорил попытки объяснить успехи Москвы только большим бюджетом

Глава государства перечислил успехи города за последние годы, в том числе в развитии метрополитена

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Активное развитие столицы связано не только с большими бюджетными возможностями, дело - в выборе приоритетов. На это указал президент России Владимир Путин, выступая на Дне города Москвы в Зарядье.

Глава государства перечислил успехи города за последние годы, в том числе в развитии метрополитена.

"Я знаю, коллеги из других регионов скажут: "Конечно, там денег больше всего", - сказал российский лидер. - Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы [Сергея Собянина] уделяется внимание самому главному".