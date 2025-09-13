Министерство коммерции КНР отметило, что в последнее время правительство Соединенных Штатов "занимается абстрагированием" понятий национальной безопасности

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти приступили к антидемпинговому расследованию в отношении микросхем американского производства. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, расследование было начато по инициативе китайских предприятий в соответствии с национальным законодательством и правилами Всемирной торговой организации. Согласно опубликованной информации, с 2022 по 2024 год поставки указанной американской продукции в КНР увеличились на 37%, в то время как стоимость соответствующих закупок упала на 52%.

"Это привело к снижению цен и оказанию ценового давления на отечественную продукцию, нанеся ущерб производству и промышленной деятельности в Китае", - подчеркнуло Минкоммерции.

Ведомство отметило, что в последнее время правительство США "занимается абстрагированием" понятий национальной безопасности и злоупотребляет мерами экспортного контроля, прибегая к помощи "экстерриториальной юрисдикции" с целью "злонамеренной блокады и подавления китайской промышленности в сфере производства микросхем и [продукции с применением технологий] искусственного интеллекта".