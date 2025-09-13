В столицу Грузии рейсы начнут летать с 23 сентября, а в город ОАЭ - с 26 сентября

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" с 23 сентября начинает полеты в Тбилиси из аэропорта Краснодара, с 26 сентября - в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ранее в авиакомпании сообщили о возобновлении полетов из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября, с 27 сентября - в Анталью и с 23 сентября - в Ереван.

"Азимут продолжает открытие направлений из базового аэропорта Краснодар и с 23 сентября начинает полеты в Тбилиси, а с 26 сентября - в Дубай", - говорится в сообщении.