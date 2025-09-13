Президент также подчеркнул, что в столице инновации тестируются в реальных условиях

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Столичный IT-сектор растет на 80-85% ежегодно - это прекрасный показатель, заявил президент России Владимир Путин.

"За последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете, за шесть лет - вчетверо, то есть ежегодно примерно по 80-85% прирастало. Просто здорово! Прекрасный показатель" - сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.

Путин назвал важным тот факт, что в столице инновации тестируются в реальных условиях: это открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве - на транспорте, в образовании и здравоохранении.

"Мы с вами хорошо знаем, всегда у нас была беда такая: что-то изобретали, о чем-то говорили, что-то описывали, а потом десятилетия ждали внедрения, а эти внедрения появлялись где-то за рубежом, - объяснил глава государства. - Об этом со школьной скамьи мы хорошо знаем. В Москве все складывается, слава богу, иначе. В Москве быстро происходит внедрение, это не может не радовать".

Так, продолжил он, значительный потенциал цифровых и медицинских технологий задействован в рамках завершившейся реконструкции 343 детских и взрослых поликлиники во всех районах столицы, а также для оснащения десятков больничных корпусов, включая открытый сегодня новый комплекс Детской больницы святого Владимира.