Глава государства подчеркнул, что рука об руку с технической модернизацией идет активное строительство новых линий и станций метрополитена

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва, развивая автономный транспорт, планирует и автоматизацию метро. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на Дне города Москвы в "Зарядье".

"От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро", - сказал он.

Путин назвал важным тот факт, что рука об руку с технической модернизацией идет активное строительство новых линий и станций метрополитена.

"Сегодня открыты еще четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для двух миллионов москвичей и жителей Подмосковья", - указал президент.