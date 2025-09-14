Законопроектом для городских и сельских поселений устанавливается единый норматив в размере 10%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, увеличивающий долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), поступающую в бюджеты муниципалитетов, с текущих 15% до 30%. Документ, направленный на заключение в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым предлагается увеличить долю НДФЛ, которая поступает в бюджеты муниципальных образований, до 30% с части дохода физических лиц до 20 млн рублей. При этом для городских и сельских поселений устанавливается единый норматив в размере 10%.

Согласно действующему законодательству, доля НДФЛ, поступающая в бюджеты муниципалитетов, составляет 15%. При этом для городских поселений она составляет 10%, а для сельских - 2%. По мнению авторов инициативы, эти нормы ограничивают возможности местных властей по финансированию таких сфер, как образование, здравоохранение, культура и спорт.

"Из-за хронической нерешенности важнейших социальных и инфраструктурных вопросов историческое ядро России пустеет. Трудоспособные жители малых городов и сел переезжают в крупные города, а молодежь - в столицу, остаются одни пенсионеры. Причины этого неестественного и губительного для страны процесса в отсутствии средств у муниципалитетов буквально на все. Получается абсурдная и несправедливая ситуация, когда на местные власти, самые близкие к людям, закон возлагает ворох обязанностей, в то же время серьезно ограничивает их в формировании налоговой базы", - сказал Слуцкий в беседе с ТАСС.

По мнению авторов законопроекта, его принятие улучшит финансовую устойчивость муниципалитетов, обеспечит исполнение их полномочий и станет стимулом для комплексного развития малых городов и сельских территорий.