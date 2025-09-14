В перечень медицинских товаров, реализация которые не подлежат обложению НДС, по-прежнему включена одежда для людей с инвалидностью, изготовленная по индивидуальным заказам, или иная специальная одежда для профилактики инвалидности или реабилитации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Продажа и ввоз компрессионной одежды, чулок, носков, брюк и юбок для передвижения в кресле-коляске с 1 октября 2025 года будет облагаться налогом. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета (МГЮА) Олег Гринь.

С 1 октября 2025 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации от 17.06.2025 №905 "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. №1042".

"Указанным документом вносятся изменения в постановление правительства Российской Федерации, которым утверждается перечень медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость. В данный перечень товаров по-прежнему включена одежда для инвалидов специального назначения, изготовленная по индивидуальным заказам, или иная специальная одежда, которая может быть использована только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов", - сказал юрист.

Гринь пояснил, что речь идет, например, о компрессионной одежде, перчатках, чулках, носках, шлемах, жилетах, фиксирующих поясах, мешках для ног, брюках и юбках для передвижения в кресле-коляске. "Вместе с тем положение об освобождении от налогообложения не будет распространяться на компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением, например, чулки для страдающих варикозным расширением вен", - указал эксперт.

По его словам, изменения касаются уточнения кодов отдельных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. В частности уточнены категории линз для коррекции зрения, на которые распространяются положения постановления.