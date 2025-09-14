Предполагается, что участники и ветераны спецоперации смогут трудоустроиться в подведомственные музеи и театры, а также работать в реставрационных мастерских

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ прорабатывает возможность предоставления допобразования и последующего трудоустройства ветеранам СВО в учреждения культуры. Об этом в интервью ТАСС в кулуарах XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказала глава ведомства Ольга Любимова.

"Мы вырабатываем целый ряд направлений поддержки участников СВО. <…> Сейчас вместе с профессиональным сообществом продумываем возможность получения дополнительного образования и последующего трудоустройства для ветеранов специальной военной операции. В первую очередь мы говорим о возможности трудиться в наших учреждениях культуры и возможности получать дополнительное образование, чтобы реализовывать свои способности и таланты, уже трудясь внутри отрасли", - сказала Любимова.

Предполагается, что участники и ветераны СВО смогут трудоустроиться в подведомственные министерству культуры музеи и театры, а также работать в реставрационных мастерских.

