Авария в процессе устранения

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в единый день голосования, сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.

"14 сентября в 12:20 [мск] фиксируется сбой на сети "Ростелекома". Возможна деградация трафика на магистральной сети, авария в процессе устранения специалистами "Ростелекома", - сообщил он.

В настоящее время сайт ЦИК России не открывается, убедился корреспондент ТАСС.

Как уточнил Ижко, в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней. "Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил он.