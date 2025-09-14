На перегоне Малоархангельск - Глазуновка открыли один путь

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение для поездов открыли по одному пути в Орловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.

"После завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка Орловской области железнодорожники открыли движение по одному пути.

"Пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме. Параллельно проводятся работы по восстановлению инфраструктуры на втором пути. Для этого были заранее сформированы необходимые силы и средства", - добавили в компании.

Там заверили, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для скорейшего восстановления инфраструктуры и запуска движения на участке по обоим путям.