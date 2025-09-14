КАИР, 14 сентября. /ТАСС/. Освоение российской промышленной зоны (РПЗ) в экономической зоне Суэцкого канала может занять порядка двух-трех лет. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который прибыл в Египет во главе российской делегации.

"Освоение промышленной зоны - это большой проект, и он требует время. Сколько? Обычно такого рода подготовительные проекты могут занимать два-три года. Это понятный всем горизонт планирования. А сейчас главное, чтобы все убедились, что это проект, котрый начинает обретать черты реальности", - отметил он.

По его словам, одной из основных задач визита делегации РФ в Египет является "знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов", а также оценка готовности инфраструктуры. Оверчук пояснил, что РФ и Египет определили основные направления, по которым будет работать РПЗ. "Будут привлекаться компании, работающие в таких секторах, как фармацевтика, химия, АПК, автомобилестроение, машиностроение", - сказал вице-премьер.

"Как правило, важно привлечь якорного резидента или нескольких крупных резидентов, вокруг которых начинают формироваться собственные промышленные кластеры. Такие кандидаты у нас просматриваются", - добавил Оверчук.

Он обратился внимание, что фактически проект находится на начальном этапе, договоренности об аренде участка под промзону были заключены в мае текущего года. Сейчас стоит задача сделать РПЗ привлекательной для российского бизнеса. "Нужно подтягивать туда инфраструктуру, а для этого необходимо провести большой пласт подготовительных работ. Параллельно нашему бизнесу необходимо понимать, что такие работы ведутся и также готовить свои инвестиционные решения. Поэтому уже сейчас важна координация усилий нашего правительства, египетских властей, операторов зоны, а также ее потенциальных резидентов. Эти планы необходимо скоординировать и выстроить, и тогда мы сможем говорить о первом предприятии резиденте", - отметил Оверчук.

Он также добавил, что РФ в целом определилась с оператором промзоны. "Это группа, имеющая большой опыт создания промышленной зоны в России и умеющая работать над привлечением резидентов", - заключил вице-премьер.

О территории РПЗ

Земельный участок РПЗ общей площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Он находится в 30 км от Суэца и в 120 км от Каира.

Экономическая зона Суэцкого канала объединяет шесть морских портов (20% мирового объема контейнерных перевозок и 10% морской торговли). Промышленная зона Айн-Сохна - одна из крупнейших в мире промышленных агломераций с прямым выходом к порту Айн-Сохна.