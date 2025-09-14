В министерстве пояснили, что некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Портал госуслуг функционирует в штатном режиме, на данный момент специалисты информационной безопасности не фиксируют нарушений в его работе. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Портал госуслуг функционирует в обычном режиме. На данный момент ИБ-специалисты не фиксируют нарушений в его работе", - сказано в сообщении.

В министерстве пояснили, что некоторые пользователи могли столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов, страницы загружались дольше обычного, что было связано с работой технической службы "Ростелекома". "Работы никак не отразились на процессе голосования на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Избиратели смогли проголосовать, все их голоса учтены", - подчеркнули в министерстве.

Как отмечают в Минцифры, "Госуслуги" обеспечивают высокий уровень защиты от нештатных ситуаций и атак благодаря современным системам безопасности и круглосуточному мониторингу киберугроз. "Используется многоуровневый подход - создается цепочка систем реагирования: если одна не срабатывает, активируется следующая. Такой эшелонированный механизм позволяет своевременно обнаруживать и предотвращать попытки взлома, гарантируя надежность хранения и обработки личных данных граждан", - говорится в сообщении.