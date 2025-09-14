"Дракула" Люка Бессона возглавил российский кинопрокат

Фильм собрал 112,1 млн рублей за выходные

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Кинокартина "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025) французского режиссера Люка Бессона лидирует в кинопрокате России и СНГ, собрав 112,1 млн рублей за уик-энд. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 11-14 мая.

Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветы. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от бога. Принц решается обречь себя на бессмертие, узнав, что Елизавета может переродиться. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).

Мультфильм "Зверопоезд" (Falcon Express, 2025) занял вторую строчку кинопроката, собрав 51,5 млн руб. за минувшие выходные. По сюжету, домашние животные должны остановить злодея барсука Ганса. Оказавшись в заложниках на поезде, герои могут положиться только на умного енота Сокола.

На третьей строчке расположился триллер "Вниз" с Егором Кридом в главной роли, собрав 26,5 млн руб. за уик-энд. По сюжету фильма молодая пара оказывается запертой в лифте столичного небоскреба вместе с загадочным незнакомцем, который осведомлен о них больше, чем кажется на первый взгляд. Ситуация стремительно превращается в смертельно опасное противостояние, где случайностей не бывает, а выход из ловушки найти крайне трудно.

Аниме "Истребитель демонов: бесконечная крепость" (Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Jou-hen, 2025), просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял второе место в странах СНГ, собрав 55,5 млн руб. Фильм рассказывает о главном герое саги Тандзиро Камадо и его сражении с демонами.