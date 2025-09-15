Глава министерства Андрей Никитин отметил, что работа по мессенджеру ведется "по всем направлениям, в том числе и по этим"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта работает над интеграцией с мессенджером Max для продажи в нем билетов на самолеты и поезда, сообщил ТАСС глава министерства Андрей Никитин.

"По мессенджеру мы работаем по всем направлениям, в том числе и по этим", - ответил он на вопрос об интеграции с мессенджером Max для продажи в нем билетов.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.