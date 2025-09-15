Объем лимитов по кредитным картам, выданным в августе, по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 19,3%

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Количество новых выданных кредитных карт в августе сократилось на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,33 млн (в 2024 году - 2,1 млн), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных кредитных карт, наоборот, увеличилось - на 20,1% (в июле - 1,11 млн). При этом выдача новых кредиток растет второй месяц подряд.

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в августе, по сравнению с предыдущим месяцем тоже увеличился - на 19,3% и составил 139,3 млрд рублей (в июле - 116,7 млрд рублей). В то же время в сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем лимитов по новым выданным кредиткам сократился на 42,7% (в 2024 году - 243 млрд рублей).

Среди регионов РФ наибольшее количество новых кредитных карт в августе было выдано в Москве (106 тыс.), Московской области (86,6 тыс.), Краснодарском крае (61,5 тыс.), Санкт-Петербурге (57,9 тыс.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (43,9 тыс.).

Среди 30 регионов - лидеров по выдаче кредитных карт наиболее серьезная динамика роста их числа в августе по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Республике Крым (+29,8%), Ленинградской области (+27,8%), Красноярском крае (+25%), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+24%) и Новосибирской (+23,2%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредиток за месяц выросла на 19,4% и 21,4% соответственно.

"После падения во второй половине прошлого года, в 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась. Аппетит банков к риску постепенно восстанавливается, хотя все еще находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в т.ч. в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Поэтому в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.