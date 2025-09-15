Нью-Дели хочет получить эксклюзивное право на маркировку "басмати", передает издание со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией может сорваться из-за желания Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку "басмати" для своего риса, что может вызвать напряженность в отношениях между Брюсселем и Исламабадом. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского чиновника, Индия во время переговоров с ЕС настаивала на эксклюзивном использовании маркировки "басмати" для обозначения риса, выращенного исключительно на индийской территории. Евросоюз, в свою очередь, "тянет время", так как этот шаг приведет к дестабилизации отношений между сообществом и Пакистаном.

Отмечается, что Индия подала заявку на эксклюзивное использование названия "басмати" на рынке Евросоюза в 2018 году. Аналогичную заявку Пакистан подал в 2023 году. В ней говорилось, что рис басмати выращивается только в определенных районах, в том числе на территории четырех округов, подконтрольных Исламабаду. ЕС также не хочет одобрять такую заявку, так как это фактически означало бы признание суверенитета Пакистана над этими землями, что усугубило бы противоречия с Индией. Сейчас обращения обеих стран рассматриваются в Брюсселе "параллельно", а Еврокомиссия (ЕК) осведомлена о "деликатном характере" запросов.

Индия и Евросоюз ведут переговоры по соглашению о свободной торговле уже несколько лет. Они начали их еще в 2007 году, однако в 2013 году приостановили из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности, информационной безопасности в компаниях IT-сектора и доступа некоторых товаров, например автомобилей, на общий рынок. Переговоры возобновились в 2022 году. Как ожидается, соглашение может быть заключено к концу года.