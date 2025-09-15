При этом в начале торговой сессии их стоимость снижалась почти на 9%, что стало самым быстрым падением стоимости акций компании в течение дня, начиная со 2 апреля

ГОНКОНГ, 15 сентября. /ТАСС/. Акции китайской компании Pop Mart за три недели подешевели почти на 25%. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской биржи.

Акции Pop Mart торгуются на уровне на 7% ниже, чем на закрытии торгов в пятницу. При этом в начале торговой сессии их стоимость снижалась почти на 9%. Это стало самым быстрым падением стоимости акций Pop Mart в течение дня, начиная со 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из большинства стран мира.

Пик стоимости акций производителя популярных игрушек пришелся на 26 августа. С тех пор они подешевели почти на 25%. При этом их стоимость по-прежнему более чем в 5 раз больше, чем годом ранее.