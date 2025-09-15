Бывший член Палаты представителей Конгресса США отметила, что сейчас евро и доллар влияют на валюты всех государств и при этом контролируются определенными банками

МАРИУПОЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Переход к многополярному миру, где не будет давления западных стран на всю планету, возможен только при наличии сильной национальной валюты других государств. Переход к расчетам в национальных валютах позволит ускорить процесс становления многополярного мира. Об этом сообщила ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США, кандидат на выборах американского вице-президента в 2020 году Синтия Энн Маккинни во время поездки в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, каким будет мир - больше западным или восточным, заявил, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным.

"Как я учу своих студентов, вы либо можете поменять систему, либо определенную персону, лицо данной системы. Если смените лицо, то это фундаментально останется тот же самый однополярный мир, однако, чтобы достичь настоящей многополярности, вам нужно контролировать вашу национальную валюту", - сказала Маккинни, уточнив, что переход на национальные системы расчетов приблизит становление многополярного мира.

По ее словам, сейчас евро и доллар являются ключевыми валютами в мире, они влияют на валюты всех государств и при этом контролируются определенными банками. Для многополярного мира как раз требуется независимость национальных валют, то есть смена всей финансовой системы.

Как передает корреспондент ТАСС, в Мариуполе члены делегации иностранных журналистов, политологов и обозревателей из США, Франции, Бельгии, Турции, Бразилии и других стран осмотрели разрушенное в ходе провокации Вооруженных сил Украины здание драмтеатра, а также территорию "Азовстали". После этого они посетили подразделение российской армии им. Мартына Пушкаря, в котором служат бывшие солдаты ВСУ.