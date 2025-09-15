Американский президент усилит давление на Европу, требуя от них новых рестрикций в отношении РФ, объяснил профессор Чикагского университета

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместо введения вторичных санкций против России усилит давление на европейские страны, требуя от них новых антироссийских рестрикций. Как отметил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, ограничения в отношении РФ в любом случае обречены на провал.

"Трамп понимает, что вторичные санкции вводить нерационально. Вместо этого он призывает европейцев ввести 100-процентные вторичные санкции против России, что означало бы 100-процетные вторичные пошлины против Китая и Индии. Он хочет, чтобы европейцы сделали это. Думаете, европейцы настолько глупы, чтобы пойти на этот шаг? Нет, они не настолько глупы. [Гипотетически] мы можем обсуждать, что США и Европа объединятся и введут вторичные санкции против России, что подразумевает их распространение на Китай и Индию. Но мне трудно поверить, что мы сделаем это. Даже в случае введения [санкций] они вряд ли сработают", - сказал он в эфире YouTube-канала DeepDive.

По его словам, пошлины США в 25% против Индии за приобретение нефти из России "не сработали, так как индийцы увеличили объемы нефти, которые они покупают у русских".

"И мы видели, что произошло на недавней встрече лидеров [стран ШОС] в Китае, где индийцы, русские и китайцы вели себя как закадычные друзья. То есть, это просто не сработало", - добавил Миршаймер.

15 сентября Трамп заявил, что готов ввести против России санкции, но сначала, по его словам, это должна сделать Европа, чтобы европейские ограничения в отношении РФ по уровню жесткости соответствовали американским. По словам хозяина Белого дома, не стоит ждать, что США "будут по полной действовать" в плане антироссийских санкций, "а Европа будет покупать нефть у России".

Ранее Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены НАТО будут действовать сообща и прекратят закупать у нее нефть. Также он призвал страны Североатлантического альянса ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По словам Трампа, это поможет положить конец украинскому кризису, после чего тарифы могут быть отменены.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.