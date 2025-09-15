По данным газеты, контроль КНР над экспортом металла привел к дефициту поставок

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Ужесточение Китаем контроля над экспортом германия, используемого в оборонной промышленности, в ответ на ограничения США и Нидерландов в сфере микросхем привели "к острейшему дефициту" поставок металла. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на трейдеров.

По их данным, цены на германий, необходимый для производства, в частности, тепловизионных систем, используемых в военной технике, включая истребители, увеличились до самого высокого за последние 14 лет уровня.

По словам представителя компании по торговле металлами Strategic Metal Investments Теренса Белла, он не мог купить германий как минимум шесть месяцев, поскольку его поставки из Китая "полностью прекратились". Согласно анализу торговых данных, проведенному некоммерческой организацией Silverado Policy Accelerator, экспорт германия в США из Китая упал в январе-июле примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По информации ценового агентства Fastmarkets, по состоянию на среду цена на германий выросла почти до $5 тыс. за кг по сравнению с чуть более $1 тыс. в начале 2023 года. Сентябрьская цена стала самой высокой за всю историю Fastmarkets, начиная с 2011 года. Кристиан Хелл из торговой компании Tradium заявил, что спрос на германий "зашкаливал", причем заявки поступали в основном из США и Европы.

Китай с 1 августа 2023 года ужесточил контроль над экспортом германия, галлия и их химических соединений. Для вывоза указанной продукции из страны и ее продажи на внешних рынках необходимо направить в Минкоммерции КНР заявление, внешнеторговый контракт и спецификации, а также документы, подтверждающие официальную цель поставки и информацию о конечном получателе, который принимает указанный товар за рубежом.

Китайское торгово-экономическое ведомство инициирует проверку, по итогам которой выдает разрешение на экспорт, либо отвечает отказом. В случае если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР (высший исполнительный орган).