В Минкоммерции КНР также выразили надежду на то, что "американская сторона будет следить за своими словами и действиями"

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Введение США вторичных пошлин в отношении Китая за закупку им российской нефти может нанести серьезный удар по глобальной торговле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства коммерции КНР.

"Китайская сторона неизменно выступает против применения так называемых связанных с Россией ограничительных мер в торгово-экономической сфере в отношении КНР. Намерение американской стороны принудить соответствующие стороны ввести вторичные тарифы против Китая под предлогом покупки российской нефти является типичным проявлением односторонней травли и экономического принуждения. Это серьезно нарушает консенсус, достигнутый лидерами Китая и США во время телефонного разговора, и может нанести серьезный удар по глобальной торговле и стабильности производственных и торговых цепочек", - указали в ведомстве. Китай, говорится в заявлении, выступает решительно против этого.

"Если какие-либо стороны нанесут ущерб интересам Китая, то КНР примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - сообщили в Минкоммерции КНР.

В ведомстве также выразили надежду на то, что "американская сторона будет следить за своими словами и действиями, будет двигаться навстречу Китаю, продолжая надлежащим образом урегулировать торговые разногласия через равноправный диалог и консультации".