Главы Евросовета призвал к развитию военных компаний и промышленности

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Евросоюз имеет программу предоставления государствам-членам кредитов на оборону в размере €150 млрд, но нужно иметь больше возможностей, у общей европейской обороны должно быть и общее финансирование. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта после переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, его слова приводит Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

"Военные расходы должны быть значительно увеличены", - сказал председатель Евросоюза, подчеркнув, что "необходимо обеспечить хорошее общее финансирование из общего фонда, а для этого необходима более сильная экономика". Он указал на необходимость увеличения размера европейских оборонных компаний и развития оборонной промышленности.

По словам Кошты, "четыре года назад никто не говорил о совместной обороне в Европе", а после начала боевых действий на Украине ЕС поддерживает "Украину в политическом, экономическом и военном отношении". "То, что было сделано, очень важно. Существует программа предоставления кредитов на €150 млрд государствам-членам на оборону. Но нам нужно больше и общими усилиями. В следующем многолетнем финансовом плане появится возможность решить, что и как следует финансировать. Если оборона общая, должно быть и общее финансирование", - считает председатель Евросовета.

По его словам, в ЕС, когда речь заходит о безопасности, в первую очередь думают о восточной границе сообщества. "Но мы не можем забывать, что у нас есть и другие границы, которые необходимо защищать - от Кипра до Финляндии и от Португалии до Румынии. Необходимо улучшить управление границами, чтобы бороться с нелегальной иммиграцией и контрабандистами, и нам нужна более сильная европейская миграционная политика", - сказал Кошта.