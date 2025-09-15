Предварительное заседание состоится 22 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", предварительное заседание пройдет 22 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов региона.

"Дело находится в производстве Ленинского районного суда Екатеринбурга, 22 сентября в 10:15 назначено предварительное судебное заседание. Да, [иск поступил в суд], обеспечительные меры приняты", - сказала собеседница агентства.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях.