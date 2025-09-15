У этого оружия кассетные боеприпасы

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. США с начала 2025 года передали Украине по крайней менее 80 ракет ACM с кассетными боеприпасами. Об этом заявил специалист по надзору в области кассетных боеприпасов Майкл Харт.

"Что касается поставок на Украину, то США передали 80 ракет дальнего действия ACM и суббоеприпасы DPICM. Это из того, что нам известно. В последних двух из семи [американских] поставках на Украину не было указано, какой тип кассетных боеприпасов был передан", - сказал он на брифинге в штаб-квартире ООН в Женеве в ответ на вопрос журналиста касательно количества кассетных боеприпасов, направленных США Украине с начала работы новой вашингтонской администрации в январе 2025 года.

США объявляли о поставках Украине снарядов калибром 155 мм с кассетным боезарядом 7 июля и 21 сентября 2023 года, а также 12 марта 2024 года. В свою очередь о поставках ракет ATACMS с кассетными боевыми частями в Вашингтоне сообщили 17 октября 2023 года и 24 апреля 2024 года. При этом США "не раскрыли ни число кассетных боеприпасов, предоставленных Украине, ни коэффициент их несрабатывания".

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта.

В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов, к которой на данный момент присоединились 111 стран, еще 12 ее подписали, но пока не ратифицировали. Россия, США и Китай не являются участницами конвенции, так же как и Украина. В марте 2025 года Литва стала первой страной, которая вышла из нее.