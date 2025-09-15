Модернизация проведена в условиях действующего объекта без ограничений передачи электроэнергии потребителям

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" установила новое коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ, которая участвует в выдаче мощности Рыбинской ГЭС и обеспечивает электроснабжение значительной части Рыбинска в Ярославской области. Инвестиции составили 590 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект позволил повысить надежность электроснабжения потребителей, отметили в компании. Работы провели специалисты филиала ПАО "Россети" - МЭС Центра. "Они оптимизировали схему открытого распределительного устройства подстанции: вместо выработавших ресурс отделителей и масляных выключателей смонтировали современное высоконадежное оборудование. Новые элегазовые выключатели характеризуются пожаро- и взрывобезопасностью, длительным сроком службы и малым объемом обслуживания", - добавили в компании.

Модернизация проведена в условиях действующего объекта без ограничений передачи электроэнергии потребителям, уточняют "Россети". Использовалось коммутационное оборудование российского производства. Оно предназначено для отключения и включения токовой нагрузки в нормальных и нештатных режимах или создания видимого разрыва электрической цепи.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.