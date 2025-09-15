Группа "Аэрофлот" летом перевезла свыше 16,7 млн человек

Этот показатель соответствует уровню 2024 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" перевезла с июня по август текущего года более 16,7 млн пассажиров, что соответствует уровню лета прошлого года. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

"Суммарно с июня по август авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот*, "Россия" и "Победа") перевезли более 16,7 млн пассажиров, что соответствует уровню пассажиропотока летом 2024 года", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" также представил самые востребованные направления маршрутной сети авиакомпании по итогам лета этого года, включая рейсы "России" (входит в группу "Аэрофлот"). Самыми популярными маршрутами стали Москва - Санкт-Петербург - Москва (перевезено 837 тыс. пассажиров); Москва - Сочи - Москва (663 тыс. пассажиров); Москва - Калининград - Москва (558 тыс. пассажиров); Москва - Владивосток - Москва (369 тыс. пассажиров) и Москва - Екатеринбург - Москва (308 тыс. пассажиров).

В топ-5 зарубежных маршрутов этим летом вошли Москва - Анталья (336 тыс. пассажиров) и обратно, Москва - Стамбул (197 тыс.), Москва - Ереван (185 тыс.), Москва - Минск (152 тыс.) и Москва - Шарм-эш-Шейх (86 тыс.).

Самыми быстрорастущими российскими направлениями лета 2025 года стали: Москва - Саранск с приростом пассажиропотока на 58% по сравнению с летом 2024 года, Красноярск - Казань (+55%), Сочи - Новосибирск (+44%), Красноярск - Магадан (+43%) и Красноярск - Челябинск (+42%).

Среди международных маршрутов с наибольшим приростом пассажиропотока выделяются Москва - Гянджа (+100% к лету 2024 года), Минеральные Воды - Ереван (+68%), Москва - Мале (+63%), Минеральные Воды - Анталья (+57%) и Санкт-Петербург - Хургада (+56%).