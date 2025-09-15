Глава Росатома приветствовал согласованные 9 сентября договоренности между Тегераном и Агентством о восстановлении применения гарантий МАГАТЭ в стране

ВЕНА, 15 сентября /ТАСС/. Решение вопросов иранской ядерной программы возможно только дипломатическим путем. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене.

"Мы также убеждены, что решение вопросов, связанных с иранской ядерной программой, возможно только дипломатическим путем. Мы приветствуем согласованные 9 сентября договоренности между Тегераном и Агентством о восстановлении применения гарантий МАГАТЭ в Иране. Это замечательный пример того, что даже самые сложные задачи можно решить путем диалога. Готовы всячески способствовать поиску переговорных развязок на основе международного права и в соответствии с 4 статьей ДНЯО",- сказал он.