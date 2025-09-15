В 2026 году на технические средства реабилитации направят порядка 98 млрд рублей

При этом Минтруд повысит контроль за использованием средств и за сроками обеспечения, заявил нглава ведомства Антон Котяков

СИРИУС /федеральная территория/, 15 сентября. /ТАСС/. Около 98 млрд рублей выделят в 2026 году на приобретение технических средств реабилитации, при этом повысится контроль за использованием средств. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Х Всероссийской неделе охраны труда.

"В следующем году будет направлено уже 98 млрд рублей на приобретение технических средств реабилитации для наших граждан", - сказал он.

При этом Минтруд повысит контроль за использованием средств и за сроками обеспечения. "В единой цифровой платформе центральный аппарат Социального фонда и Минтруд теперь будет видеть в режиме онлайн сроки поступления заявок на обеспечение ТСР, а также скорость их удовлетворения. Коллеги, обращаю внимание, представители Социального фонда, контроль за сроками предоставления ТСР будет значительно жестче. Я прошу учесть это и организовать соответствующим образом работу", - подчеркнул он.

