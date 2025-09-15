Конкурсное производство могло привести к остановке работы предприятия, распродаже активов и увольнению сотрудников, сообщил Радий Хабиров

УФА, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал попыткой рейдерского захвата ситуацию с находящимся под процедурой наблюдения АО "Башкиравтодор". Она отбита, сейчас стоит задача выплатить долги по зарплате и продолжать работу, сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

Ранее Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о признании банкротом АО "Башкиравтодор", вернув процедуру наблюдения.

"Была осуществлена попытка рейдерского захвата, я сейчас это спокойно и уверенно говорю, потому что мы во всем разобрались, и самое главное, мы эту попытку отбили. <…> Для понимания - несмотря на все наши усилия, решением нашего Арбитражного суда было введено конкурсное производство. Я не комментирую решение судов, но бог с этим судьей. Это было возмутительнейшее решение, я так скажу, предприятие работает, и по требованию одного из небольших кредиторов ввели конкурсное производство", - сказал Хабиров.

Он подчеркнул, что конкурсное производство могло привести к остановке работы предприятия, распродаже его активов и увольнению сотрудников, число которых достигает 5 тыс. По состоянию на 2024 год "Башкиравтодор" находился в сложной ситуации из-за неудачных решений. Тем не менее к лету 2025 года удалось стабилизировать дела общества, добавил Хабиров. При этом из-за долгов предприятие находилось под наблюдением.

"Сейчас важно выплатить долги по зарплате, и чтобы предприятие выполняло работы, которые может", - резюмировал глава республики, поблагодарив за содействие прокуратуру, управление ФСБ и региональные власти.

В ноябре 2023 года генеральный директор АО "Башкиравтодор" Ильдар Юланов был задержан, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с сообщниками подделал документы о выполненных работах, ущерб превысил 90 млн рублей. Также бывший министр транспорта Башкирии Александр Клебанов был обвинен в получении взятки от подрядчиков "Башкиравтодора".