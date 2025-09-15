Представители госкорпорации примут участие в круглом столе, посвящённом развитию аддитивных технологий в Белоруссии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" на международной промышленной выставке "Иннопром.Беларусь" представит новые разработки в области робототехники, цифровизации, электромобильности, логистики, новых материалов и цифровой кооперации. Экспозиция откроется 29 сентября в Минске и будет работать до 1 октября, говорится в сообщении Росатома.

"Посетителям продемонстрируют инновации по направлениям робототехники, цифровизации, электромобильности, логистики, новых материалов и цифровой кооперации. Особое внимание будет уделено аддитивным технологиям: от подготовки порошков до реверс-инжиниринга готовых изделий. В частности, будет представлен 3D-принтер RusMelt 300M, способный печатать из алюминиевых, титановых, никелевых и других сплавов по технологии селективного лазерного плавления",- говорится в сообщении.

На стенде покажут также порошки для 3D-печати и готовые изделия, в работе будет продемонстрирован 3D-сканер RangeVisionPro 2. Представители госкорпорации примут участие в круглом столе, посвящённом развитию аддитивных технологий в Белоруссии.

Выставка "Иннопром.Беларусь" пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября и соберет сотни решений в самых разных сферах - от робототехники до новых материалов. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и укрепления промышленного сотрудничества.