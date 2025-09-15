По словам главы ведомства Антона Алиханова, производства Донецкой Народной Республики имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Дополнительные ресурсы будут направлены в 2026 году на восстановление и развитие предприятий Донецкой Народной Республики (ДНР), а также на создание индустриальных парков и технопарков в регионе. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Министр совершил двухдневную рабочую поездку в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, где посетил предприятия и провел рабочие встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ЛНР Егором Ковальчуком.

"Предприятия ДНР имеют хорошие перспективы дальнейшей интеграции в российский рынок и встраивания в кооперационные цепочки. С 2026 года направим дополнительные ресурсы именно в восстановление и развитие предприятий ДНР, а также в создание индустриальных парков и технопарков, о чем договорились с Денисом Владимировичем [Пушилиным]", - приводятся в сообщении Минпромторга слова министра.

В ДНР глава Минпромторга посетил ряд заводов, в том числе предприятие "Энергоспецмаш", которое специализируется на выпуске оборудования для металлургии и горнодобывающей промышленности. Сейчас на заводе восстановлено и введено в эксплуатацию около 90% производственного оборудования, отмечается в сообщении министерства.

В ходе встречи с Ковальчуком Алиханов сообщил, что в следующем году Минпромторг планирует выделить больше, чем планировалось, средств на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) ЛНР. "И нам необходимо до 1 декабря сформировать программу развития промышленности региона на ближайшие три года", - отметил глава Минпромторга.

В рамках рабочей поездки в ЛНР Алиханов также посетил завод "Лугамаш" (входит в состав "Трансмашхолдинга"), рассматривались перспективы создания на территории завода индустриального парка. "Собственник завода совершенно правильно принял решение, не без нашей рекомендации, о том, чтобы сделать индустриальный парк. То есть площадку, на которой могли бы работать несколько резидентов и производить продукцию, желательно в рамках каких-то кооперационных цепочек", - подчеркнул Ковальчук, слова которого приводятся в сообщении.