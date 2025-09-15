Первым таким объектом станет недостроенный дом на улице Герцена, сообщил министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко

ОМСК, 15 сентября. /ТАСС/. Омские власти разработали новый механизм помощи для восстановления прав обманутых дольщиков. Как сообщил в своем Telegram-канале министр строительства и архитектуры Омской области Александр Рашко, инвесторам, которые возьмут на себя решение этой проблемы, без торгов предоставят земельные участки.

"По поручению губернатора Виталия Павловича Хоценко мы на законодательном уровне предусмотрели предоставление земли инвесторам без торгов взамен на решение проблемы дольщиков. Этот механизм новый. Он впервые будет применен в регионе для решения ситуации, которая в течение 20 лет с юридической точки зрения казалась безнадежной", - написал Рашко.

Он отметил, что первым таким объектом станет недостроенный дом на улице Герцена, дом 11. Уже найден инвестор, который готов взять земельный участок с проблемным домом для реализации масштабного инвестпроекта. "В октябре после заключения договора будет определено для каждого участника долевого строительства этого дома, какой способ компенсации в его случае приемлем", - сообщил министр.

В реестре Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области находятся 14 многоквартирных домов с квартирами для 1 386 семей. В 2024 году были восстановлены права 560 дольщиков - это больше, чем за предыдущие три года вместе взятые. Всего же с 2019 года помощь была оказана 2 529 гражданам из 61 проблемного дома.